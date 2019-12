40.000 samles i Rom for at vise afsky over for Salvini

Jeg er her for at vise, at jeg er imod fascisme, siger 18-årig deltager i den nystiftede bevægelse Sardinerne.

Titusinder af mennesker deltog lørdag i en demonstration i Italiens hovedstad, Rom, arrangeret af græsrodsbevægelsen "Sardinerne".

Sardinerne blev dannet for en måned siden i Bologna af den 32-årige Mattia Santori og tre af hans venner for at protestere mod den højreradikale leder Matteo Salvini.

Politiet skønner, at der lørdag var mødt 40.000 mennesker op i Rom for at demonstrere.

De ønskede gå op imod Salvini og hans parti Liga, der nyder stor popularitet i den nordlige region Emilia-Romagna, hvor der er regionsvalg 26. januar. Det har i mange år været en højborg for venstrefløjen.

Salvini sprængte tidligere i år regeringssamarbejdet med det antiautoritære parti Femstjernebevægelsen. Han mener, at hvis venstrefløjen taber valget, så skal den også forlade koalitionsregeringen i Rom.

Efter bruddet med Liga valgte Femstjernebevægelsen i stedet at samarbejde i regering med det socialdemokratiske Demokratiske Parti.

Det var studenter, pensionister og familier, som på en solfyldt lørdag fyldte op på Piazza San Giovanni i Rom. Nogle holdt billeder af sardiner op og sang populære protestsange. Blandt dem "Bella Ciao", der under Anden Verdenskrig var en yndet antifascistisk sang.

- Jeg er her, fordi jeg er imod Salvini. Og jeg er imod højrefløjen, og jeg ønsker at se, hvor mange mennesker der føler lige som mig, sagde den 68-årige pensionerede biolog Flavia Simula.

- Jeg er her for at vise, at jeg er imod fascisme. Og jeg anser Salvini for at være en fascist, fortalte den 18-årige studerende Luca Baironi.

Siden den første demonstration i Bologna har græsrodsbevægelsen spredt sig til andre byer i Italien. Deltagerne omtaler sig selv som sardiner.

De vender sig især mod Salvinis kompromisløse politik over for indvandrere og immigranter og beskylder ham for åbenlys racisme.

