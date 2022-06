41 år efter attentatforsøg på præsident er gerningsmand løsladt

John Hinckley Jr. er en fri mand, 41 år efter at han forsøgte at dræbe USA’s daværende præsident Ronald Reagan

Det var for at imponere en skuespiller, at den dengang 25-årige John Hinckley Jr. i 1981 uden for et hotel i Washington D.C. stak en pistol ind i en menneskemængde og skød mod landets nye præsident Ronald Reagan.

Inden han blev overmandet nåede han at affyre seks skud, der endte med at såre præsidenten, hans presserådgiver, to sikkerhedsfolk og en politibetjent. Præsidenten var kun få centimeter fra at blive ramt i hjertet, og hans presserådgiver måtte leve med mén fra angrebet, indtil han døde af komplikationer fra attentatforsøget i 2014.