Fire overlevende fortæller om migranttragedie med 41 døde

41 migranter har mistet livet, efter at en mindre båd i sidste uge kæntrede og sank nær den italienske ø Lampedusa i Middelhavet.

Det skriver det italienske nyhedsbureau Ansa.

Båden var angiveligt på vej fra Sfax i Tunesien til Sicilien.

Fire personer - tre mænd og en kvinde - overlevede som de eneste og har derfor kunnet fortælle om ulykken.

De fire kommer fra Elfenbenskysten og Guinea, skriver Ansa.

Ifølge det italienske medie fortæller de overlevende, at 45 personer torsdag i sidste uge forlod Sfax og satte kursen mod den italienske ø Sicilien.

Tre af de ombordværende var børn.

Efter cirka seks timers sejlads kæntrede den syv meter lange båd, efter at den var blevet ramt af en stor bølge. Alle migranter røg over bord.

Kun 15 var iført redningsveste, men ingen af dem overlevede ulykken. Det var der heller ikke nogen af de tre børn, der gjorde.

De fire overlevende blev angiveligt reddet af skibet "Rimona" tirsdag. Det fremgår ikke af Ansas historie, hvordan det lykkedes dem at overleve.

Der er ikke blevet fundet nogen lig efter tragedien. Det skyldes ifølge Ansa, at der gik flere dage mellem selve ulykken og redningsaktionen.

Tunesiens indenrigsminister oplyste i sidste måned, at der aldrig før har været så mange afrikanske migranter, der har forsøgt at tage turen til Europa.

I løbet af de første seks en halv måned i 2023 bjærgede Tunesien et hidtil uset høj antal lig, fortalte indenrigsministeren, Kamel Feki.

Mellem 1. januar og 20. juli bjærgede Tunesiens kystvagt 901 lig.

36 af dem var tunesere, mens 267 var udenlandske migranter. Resten har ikke været mulige at identificere.

Mens Libyen længe har været det hyppigste sted, hvorfra migranter drog ud på den farlige rejse over Middelhavet for at søge et bedre liv i Europa, er den plads nu i høj grad blevet overtaget af Tunesien.

