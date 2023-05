42-årig svensker får livsvarigt fængsel for spionage i ankesag

En 42-årig svensk mand er torsdag blevet idømt fængsel på livstid for spionage for Rusland. Dommen blev afsagt af Svea Hovret i Stockholm.

Manden havde anket sin dom fra januar, hvor han også blev idømt fængsel på livstid, til hovretten. Hovretten i Sverige svarer til en dansk landsret.

Den 42-årige Peyman Kia har med en baggrund i efterretningstjenesten Säpo og i den militære efterretnings- og sikkerhedstjeneste Must ifølge anklagerne haft mulighed for at sælge hemmeligstemplede oplysninger videre.

Hovretten har fundet ham skyldig i det meste af anklageskriftet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Peyman Kia har erkendt at have solgt oplysninger til Rusland ad to omgange. Ifølge ham selv var oplysningerne i et af tilfældene dog falske.

- Vi er meget tilfredse med hovrettens dom. Vi har fået fuld medhold i både skylds- og strafspørgsmålet, siger anklager Mats Ljungqvist i en pressemeddelelse.

Ifølge anklageskriftet drejer sagen mod den 42-årige sig om 90 dokumenter.

I januar blev den 42-årige mand dømt for at have spioneret fra 2011 til 2021. Det har Svea Hovret justeret til 2011 til 2017.

Men Svea Hovret er nået frem til den samme længde fængselsstraf.

Den 42-åriges lillebror, 35-årige Payam Kia, blev også dømt i sagen i januar.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han har erkendt at have afleveret kuverter på den russiske ambassade og at have opkrævet betaling på et bibliotek i Uppsala.

Han havde oprindeligt også anket sin dom på ni år og ti måneders fængsel. Han trak dog sin anke tilbage.

Begge brødre blev anholdt og fængslet i efteråret 2021. De kommer fra Uppsala.

Da sagen første gang blev behandlet, kom det frem, at den 42-årige havde været under mistanke sidste 2017.

I november 2022 blev det offentliggjort, at brødrene var mistænkt for at sælge oplysninger til Rusland og den russiske efterretningstjeneste Gru.

/ritzau/TT