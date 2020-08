43 meter dybt krater fra Beirut-eksplosion kan ses fra rummet

Satellitbilleder viser, at der nu er et stort vandfyldt hul, hvor der tidligere stod bygninger i Beirut.

Eksplosionen i Beirut, Libanons hovedstad, tirsdag har efterladt et 43 meter dybt krater. Det oplyser en unavngiven embedsmand fra sikkerhedsmyndighederne søndag.

- Eksplosionen på havnen har efterladt et 43 meter dybt krater, siger embedsmanden på baggrund af oplysninger fra franske eksperter, som undersøger området.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT kan krateret ses tydeligt fra rummet. Satellitbilleder fra før og efter eksplosionen viser, at der nu er et stort vandfyldt hul, hvor der tidligere stod bygninger.

Mindst 158 personer har mistet livet efter eksplosionen på Beiruts havn, mens over 6000 meldes såret.

Eksplosionen tirsdag kunne mærkes på tværs af Libanon og sågar også på øen Cypern, som ligger omtrent 200 kilometer ud for Beirut i Middelhavet.

Sensorer fra det amerikanske institut for geofysik har målt eksplosionen til at svare et til jordskælv med en styrke på 3,3.

300.000 er blevet fordrevet fra deres hjem på grund af ødelæggelserne, som har føjet til landets i forvejen dybe økonomiske krise.

Det var ifølge Libanons regering i alt 2750 ton ammoniumnitrat, som kan bruges som både kunstgødning og sprængstof, der eksploderede i en eller flere lagerbygninger på havnen i Beirut.

Det står klart, at de mange ton gødning blev opbevaret uforsvarligt.

Eksplosion har forstærket dyb utilfredshed og vrede mod politiske ledere og partier.

Kritikken går på, at de hverken har kunnet arbejde sammen om at løse landets krise eller om at få fjernet de tonsvis af farlig kunstgødning fra Beiruts havn.

Lørdag var der således voldsomme gadekampe i Beirut, da politi og ophidsede demonstranter stødte sammen.

Libanons informationsminister, Manal Abdel Samad, er søndag gået af som minister. Det er den første afgang fra regeringen efter eksplosionen.

- Efter den enorme Beirut-katastrofe annoncerer jeg min fratrædelse fra regeringen, siger hun i en erklæring.

I erklæringen undskylder hun over for den libanesiske befolkning for at have fejlet.

/ritzau/AFP