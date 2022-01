43 migranter i båd med kurs mod spansk øgruppe er druknet

43 migranter, deriblandt tre spædbørn, meldes druknet, efter at deres båd søndag kæntrede ud for kysten ved Tarfaya i det sydlige Marokko.

Ti personer fra den kæntrede båd er reddet i land i live.

Det oplyser den spanske organisation Caminando Fronteras.

Ngo'en har de seneste år været med til at redde mange menneskeliv ved at informere kystvagter og andre redningstjenester om både med migranter, der er kommet i havsnød.

Overlevende fra båden anmodede om hjælp tidligt søndag morgen og var i kontakt med redningstjenester i to timer.

- Det varede timer for myndigheder (i Marokko, red.) at lokalisere båden og indlede en redningsindsats, siger Caminando Frontereas.

Ifølge ngo'en er kun to af de 43 omkomne blevet fundet.

Båden var på vej mod De Kanariske Øer, der er del af Spanien, cirka 100 kilometer fra det sted, hvor den kæntrede.

Mange migranter fra Afrika, som forsøger at nå frem til Europa i håb om et bedre liv, rejser via Marokko i det nordlige Afrika. Men mange mister livet undervejs.

Ifølge Caminando Fronteras mistede over 4000 migranter i 2021 livet i forsøget på at nå frem til en spansk kyst. Det er over dobbelt så mange som i 2020. Størstedelen af ligene bliver aldrig fundet.

/ritzau/AFP