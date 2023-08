430 danske spejdere må forlade lejr i Sydkorea efter varslinger om orkan

En flok danske spejdere, der indtil nu har befundet sig i den sydvestlige del af Sydkorea til den internationale spejderlejr Jamboree, må nu forlade stedet i al hast.

Det sker, efter at der er kommet meldinger om, at orkanen Khanun kan blæse ind over området. Derfor vil den 25. Jamboree-spejderlejr, som efter planen skulle slutte den 12. august, også blive afblæst før tid.

Orkanen Khanun har allerede skabt stor ravage i Japan, hvor den gik i land i sidste uge.

Her har den medført kraftige vindstød og store regnskyl. Ifølge nyhedsbureauet Reuters har to mennesker mistet livet i uvejret, og mindst 62 er blevet kvæstet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Japans Meteorologiske Institut har oplyst, at vindstyrken i orkanen var på 162 kilometer i timen med vindstød helt op til 234 kilometer i timen, skriver Ritzau.

Ifølge CNN har der på Jamboree-spejderlejren været mere end 40.000 personer samlet fra 153 lande. Heraf har der ifølge DR været 430 danske spejdere.

Spejderleder Celine Lilienhoff Jagd fortæller til Ritzau, at man var forberedt på sol og hedebølge, inden de danske spejdere tog afsted. Men nu er vejrforholdene og varslingerne om orkanen Khanun så alvorlige, at alle spejdere må rykke teltpælene op.

"Danmark, Norge og Island har valgt på baggrund af de seneste vejrmeldinger at flytte vores spejdere fra lejrpladsen. Det sker i dag, og vi flytter alle mod Seoul (Sydkoreas hovedstad, red.)," siger hun til nyhedsbureauet og tilføjer:

Artiklen fortsætter under annoncen

"Vi var forberedt på sol og hedebølge. Men de her vindstød og det her kraftige regn, det kan vi ikke helgardere os mod nu," siger Celine Lilienhoff Jagd.

Ifølge Ritzaus oplysninger skulle de danske spejdere, spejderledere og frivillige været fragtet væk i busser tidligere i dag klokken 13.00 dansk tid.

Busturen er angiveligt gået til Sydkoreas hovedstad Seoul, hvor de skal indlogeres, indtil de rejser hjem til Danmark mellem den 12. og 14. august.

Tirsdag morgen lokaltid vil der ifølge CNN blive iværksat en evakueringsplan for de spejdere, som ikke er kommet væk fra lejren endnu. Her skal 1000 busser fragte de resterende 36.000 spejdere væk fra området.