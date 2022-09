Tirsdag holder Japan en statsbegravelse for Shinzo Abe. Ifølge måling er et flertal af indbyggerne imod.

4300 deltager i omstridt mindeceremoni for Shinzo Abe

Japan holder tirsdag en omstridt statsbegravelse for landets tidligere premierminister Shinzo Abe, som blev dræbt ved et skudattentat 8. juli under en valgkampagne.

Omkring 4300 sørgende fra ind- og udland er samlet i den japanske hovedstad for at hylde en af Japans store politikere ved den sjældne statsbegravelse.

De tusindvis af deltagere tog plads i den kæmpestore hal Nippon Budokan, hvor Abes enke, Akie, klædt i en sort kimono kom ind med sin mands urne.

Soldater i hvide uniformer tog imod asken og placerede urnen på en piedestal med hvide og gule krysantemum.

Artiklen fortsætter under annoncen

I en nærliggende park nedlagde folk blomster og bad ved opstillede borde.

Men ceremonierne er stærkt omstridte i Japan, og statsbegravelsen har udløst voldsomme protestaktioner.

I meningsmålinger siger et flertal af de japanske borgere, at den nuværende premierminister, Fumio Kishida, som også er fra Abes konservative parti, ikke har nogen ret til at hædre Abe med en sådan statsbegravelse.

Det er ikke normen, at enhver premierminister får en statsbegravelse. Det er ikke sket siden 1967, at en japansk premierminister har fået en statsbegravelse.

Kishida har argumenteret for, at Abe har fortjent en statsbegravelse, da han var Japans længst regerende leder.

Premierministeren har brugt begravelsen som en mulighed til at tage imod en række af udenlandske repræsentanter, og han skulle i løbet af onsdagen have drøftelser med 40 udenlandske ledere.

Over 20.000 politifolk er udkommanderet i Tokyo, hvor var der frygt for sammenstød mellem politi og demonstranter.

En mand har tidligere sat ild til sig selv i protest mod begravelsen, som har haft en lang optakt.

Opbakningen til Kishida blev i sidste uge målt til det laveste niveau, siden han blev premierminister i oktober 2021.

Det er også Kishida og regeringen, der har sagt god for, at begravelsen vil koste staten mindst omkring 90 millioner kroner.

/ritzau/Reuters