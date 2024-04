45-årig russisk guvernør i kritisk tilstand efter knivstikkeri

I Murmansk-regionen i det nordvestlige Rusland er guvernøren Andrej Tjibis ifølge russiske myndigheder blevet stukket med kniv.

45-årige Tjibis er efterfølgende blevet opereret, og hans tilstand er kritisk, har læger oplyst.

Den formodede gerningsmand blev såret under anholdelsen, der blev foretaget af sikkerhedsstyrker. Derfor fik den formodede gerningsperson også behandling.

Motivet for overfaldet efterforskes endnu. Andrej Tjibis er medlem af det russiske regeringsparti, Jedinaja Rossija eller Forenet Rusland på dansk.

Mumansk-regionen grænser op til Norge og Finland.

Tjibis er havde kort for overfaldet mødtes med lokale i byen Apatity. Øjenvidner bliver afhørt i forsøget på at klarlægge forløbet.

Lokale medier har meldinger om, at den formodede gerningsmand er en 42-årig mand, der er ansat ved jernbanerne. En indre stemme havde angiveligt fortalt ham, at han skulle overfalde guvernøren, der blev stukket i maven.

En talskvinde for guvernøren har udtalt på russisk stats-tv, at guvernøren selv bevægede sig til sin bil efter overfaldet. Herefter blev han kørt til hospitalet, lige som han også selv havde mulighed for at informere sin hustru om hændelsen.

Den formodede gerningsmand er under afhøring.

/ritzau/dpa