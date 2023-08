45 døde efter politiaktioner mod narkokriminelle i Brasilien

Mindst 45 personer er blevet dræbt i forbindelser med politiaktioner mod narkobander i Brasilien i løbet af de seneste dage.

Det skriver det britiske medie BBC.

Politiet oplyser, at en skudveksling i Rio de Janeiro endte med at koste mindst ti personer livet.

Tidligere er 16 personer døde i sammenstød under en fem dage lang politiaktion i São Paulo. I den nordøstlige stat Bahia er 19 mistænkte personer blevet dræbt siden fredag, skriver BBC.

58 personer er derudover anholdt i forbindelse med aktionen i Bahia. Den blev iværksat, efter at et medlem af politiets specialstyrke blev dræbt torsdag i byen Guarujá.

Ifølge lokale medier har politiet beslaglagt 385 kilo narkotika samt våben.

Aktionen i Guarujá er blevet kritiseret af den brasilianske justitsminister, Flavio Dino. Ministeren mener ikke, at aktionen er proportionel med kriminaliteten i området.

Ifølge menneskerettighedsorganisationen Amnesty International er der "klare" tegn på, at politiaktionen har fundet sted for at hævne betjentens død.

/ritzau/