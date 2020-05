45 er døde med coronavirus i Sverige i det seneste døgn

I alt 3742 personer er nu døde med Covid-19 i Sverige. Antallet af smittede er på 30.799.

Sverige melder tirsdag om 45 døde med coronavirus i det seneste døgn.

- I alt er 3742 personer døde med Covid-19 i Sverige. Det vil sige 45 er døde siden mandag, siger Sara Byfors fra de svenske sundhedsmyndigheder.

Byfors, som er chef for laborativ bakterieovervågning hos Folkhälsomyndigheten, siger, at indrapporteringer af dødstal er langsomme efter en weekend, og at tallene er mere præcise for det enkelte døgn midt på ugen.

Antallet af bekræftede smittede i Sverige er på 30.799.

/ritzau/