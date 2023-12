45 journalister dræbt på arbejde i år: 13 af dem i Gaza

45 journalister verden over er blevet dræbt i forbindelse med deres arbejde fra starten af i år til 1. december.

Det viser en rapport fra Journalister Uden Grænser (RSF), der er blevet udgivet torsdag morgen.

Det er det laveste antal siden 2002 på trods af krigen i Gaza, hvor 13 journalister er blevet dræbt i forbindelse med deres arbejde.

I alt 56 journalister er egentlig blevet dræbt i Gaza. For de resterende kan det dog ikke bevises, at de er blevet dræbt i forbindelse med deres arbejde.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Blandt civile i Gaza betaler journalister en høj pris, siger Christophe Deloire, der er generalsekretær i RSF, i en pressemeddelelse udgivet i forbindelse med rapporten.

- Vi har bemærket, at antallet af journalister dræbt i forbindelse med deres arbejde, er meget højt: mindst 13 på så lille et territorie.

Generalsekretæren udtaler, at RSF har indgivet en klage til Den Internationale Straffedomstol (ICC) for at få det belyst, om journalister bevidst er blevet angrebet.

At det er det laveste antal journalister, der er blevet dræbt i forbindelse med deres arbejde siden 2002, kan ifølge RSF forklares med, at sikkerheden for journalister er blevet forbedret generelt, og at den kraftige stigning af dræbte journalister i forbindelse med krigene i Irak og Syrien lader til at være ovre.

Mellem 2003 og 2022 er 600 journalister i de to lande blevet dræbt i forbindelse med deres arbejde.

Artiklen fortsætter under annoncen

En del af faldes skyldes også, at betydeligt færre journalister i år er blevet dræbt i Latinamerika. 6 i år mod 26 i 2022.

I år er 23 journalister blevet dræbt, mens de har rapporteret fra krigszoner. Langt de fleste af dem er blevet dræbt, mens de har rapporteret om krigen mellem Israel og Hamas.

For første gang i fem år er der i år flere journalister, der er blevet dræbt i krigszoner end i fredelige områder.

/ritzau/