46 meldes omkommet efter jordskælv i det sydvestlige Kina

46 meldes tirsdag omkommet efter et jordskælv i Kinas sydvestlige provins Sichuan.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Derudover er mere end 50 personer såret, mens 16 personer meldes savnet. Det skriver den kinesiske avis People's Daily ifølge dpa.

Jordskælvet ramte mandag og med en beregnet styrke på 6,8. Ud over de menneskelige tab har jordskælvet ødelagt huse og forårsaget jordskred.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mange veje er tirsdag stadigvæk blokerede, ligesom også elektricitets- og vandforsyningen er afbrudt.

En stor eftersøgning er sat i gang for at redde de savnede. Tusindvis af personer hjælper til med den indsats. Myndighederne har indsat militæret til at tage del i redningsarbejdet.

Flere efterskælv er registreret. Det kraftigste er beregnet til en styrke på 4,2.

35.000 husholdninger er ude af stand til at kommunikere med omverdenen på grund af nedbrud. 40.000 husstande er uden strøm.

Redningspersonale har fået hjælp af helikoptere og droner til at søge fra luften. Tunge redskaber er også blevet brugt til at rydde berørte områder.

Kinas finansministerium har sammen med regeringen i Sichuanprovinsen hver afsat, hvad der svarer til knap 54 millioner kroner i finansiel bistand, lyder det fra kinesiske statsmedier ifølge dpa.

Regeringen i Taiwan sender tirsdag dens kondolencer til Kina og melder, at Taiwan er klar til at hjælpe med redningsarbejdet.

Fra Taiwans præsident Tsai Ing-wen lyder det, at hun tilbyder sin "sympati og bekymring" til naboerne i Kina, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Reuters er den udmelding et tegn på goodwill trods den seneste tids spændinger mellem de to regeringer efter den amerikanske toppolitiker Nancy Pelosis besøg i østaten.

Kina satte gang i meget omfattende militærøvelser, umiddelbart efter at Nancy Pelosi besøgte Taiwan.

Kina holder fast i, at Taiwan er en del af Kina, selv om østaten har sin egen demokratisk valgte regering.

Den amerikanske regering har flere gange understreget, at Pelosi tog på besøg i Taiwan af egen drift, og at det ikke er et udtryk for, at USA anerkender Taiwan som et selvstændigt land.

/ritzau/