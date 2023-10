48 teenagere er blevet skuddræbt i Sverige de seneste syv år

Politiet i Sverige har de seneste knap syv år registreret 48 skuddrab begået mod personer på under 20 år.

Det fremgår af tal fra politiet ifølge Sveriges Radios P3.

Tallene strækker sig fra november 2016 til september 2023.

Det er ikke umiddelbart oplyst, præcist hvor gamle ofrene har været.

Tallet viser dog, at Sverige stikker ud internationalt, når det handler om skuddræbte unge. Det siger Erik Nord, der efterretningschef i region Vest, ifølge Sveriges Radios P3.

Han henviser også til et tidligere studie, der har kigget på ofre mellem 15 og 29 år i flere europæiske lande.

- Den undersøgelse begynder at være lidt gammel nu, men dengang lå Sverige rigtig højt. Og jeg tror ikke, at der er noget, der har forandret sig. Det er nærmere taget til, lyder det fra Erik Nord.

Det samlede antal skuddræbte i Sverige fra november 2016 til september 2023 lød på 312 personer.

Danmark har ikke en lignende opgørelse, men til sammenligning var der sidste år otte skuddrab i Danmark.

Mange af Sveriges skuddrab menes at være koblet til bandekriminalitet.

Omfattende bandekriminalitet har længe præget Sverige. Den seneste tid er den dog eskaleret yderligere.

Det har fået den svenske regering til at inddrage Forsvaret for at hjælpe med at bekæmpe den igangværende "voldsbølge".

Det fortalte statsminister Ulf Kristersson på et pressemøde i sidste uge.

- Den voldsbølge, vi ser, er uden fortilfælde i Sverige og Europa, og intet andet land har en situation som den, vi ser i Sverige.

- Politiet kan ikke gøre alt selv, sagde statsministeren.

Der har natten til mandag været to forskellige eksplosioner i boligområder i Stockholm. Ingen er dog kommet til skade i eksplosionerne.

