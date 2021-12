49-årig tidligere soldat er udpeget som Østrigs nye kansler

Østrigs konservative regeringsparti, ÖVP, har udpeget den 49-årige indenrigsminister Karl Nehammer som ny partileder og næste kansler.

Det siger Nehammer fredag.

- Jeg vil gerne meddele, at jeg i dag enstemmigt er blevet udpeget af ÖVP's ledelse til at være partileder og kanslerkandidat, lyder det.

Nehammer er tidligere soldat. I Østrig er han blandt andet kendt for at kæmpe hårdt imod ulovlig immigration og radikale islamistiske bevægelser.

Han er endnu ikke officielt valgt til de nye poster. Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa er der dog gode chancer for, at det sker.

Nehammer står til at overtage de to poster, der begge blev ledige torsdag.

Først meddelte den tidligere kansler Sebastian Kurz, at han helt trækker sig fra østrigsk politik og dermed også som formand for ÖVP. Kort tid senere meddelte kansler Alexander Schallenberg, at han forlader sin post.

- Jeg er af den faste overbevisning, at begge poster – regeringschef og leder af det østrigske parti, der har fået flest stemmer – snart igen bør besættes af en og samme person, lød det torsdag fra Schallenberg.

Schallenberg sagde torsdag, at det aldrig havde været en ambition at blive kansler. Han nåede at sidde på posten i knap to måneder.

Schallenberg overtog kanslerposten fra Kurz i oktober. Det skete, da Kurz trak sig fra posten som følge af en sag om mulig korruption.

Selv om Schallenberg har trukket sig som kansler, så er han langtfra færdig som en del af den østrigske regering. Han er fredag således blevet udpeget som ny udenrigsminister af den formodede kommende kansler Nehammer.

Kurz, der i dag er 35 år, var en af verdens yngste regeringsledere, da han var kansler. Han blev udenrigsminister som 27-årig og kansler som 31-årig.

ÖVP danner en østrigsk koalitionsregering sammen med De Grønne.

/ritzau/Reuters