50-årig henrettet med giftinjektion i Alabama

En 50-årig mand er natten til fredag dansk tid blevet henrettet i den amerikanske delstat Alabama.

Det siger talspersoner fra delstatens kriminalforsorg (Adoc).

Manden, Jamie Ray Mills, blev i 2007 idømt en dødsstraf for drabet på et ældre ægtepar i 2004.

Mills dræbte ægteparret med en machete, et dækjern og en hammer under et hjemmerøveri.

Hans kone, JoAnn Mills, blev idømt livstid i fængsel for medvirken til drab. Hun vidnede mod sin mand.

Adoc siger, at Mills blev henrettet ved giftinjektion på Holman Correctional Facility i byen Atmore i Alabama.

Han er den anden indsatte, som i år er blevet henrettet i Alabama. I januar blev Kenneth Eugene Smith som den første i USA henrettet ved brug af kvælstof.

Smith blev dømt til døden for, sammen med to medsammensvorne, at stå bag et lejemord på en kvinde i 1988.

Det var egentlig meningen, at Smith skulle henrettes med en dødelig indsprøjtning 17. november 2022. Det lykkedes dog ikke fængselspersonalet at finde en passende vene til giften, og til sidst gav de op.

Alabama er en af tre amerikanske delstater, som har godkendt brugen af kvælstof til henrettelse.

Flere delstater overvejer alternativer til giftinjektioner som henrettelsesmetode, fordi stofferne i indsprøjtningerne bliver sværere at skaffe.

I 2023 blev der udført 24 henrettelser i USA. De blev alle udført med giftinjektion.

Ifølge en nylig Gallupmåling støtter 53 procent af amerikanerne dødsstraf til personer, der er dømt for drab. Det er den laveste procentandel siden 1972.

Dødsstraffen er blevet afskaffet i 23 amerikanske delstater, mens guvernører i seks andre - Arizona, Californien, Ohio, Oregon, Pennsylvania og Tennessee - har suspenderet brugen.

