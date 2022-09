50 civile savnes efter jihadistisk angreb i Burkina Faso

En forsyningskonvoj var mandag mål for et angreb i Burkina Faso. Op mod 60 personer kan være dræbt.

50 personer er meldt savnet efter et angreb udført af jihadister i Burkina Faso i det vestlige Afrika.

Det oplyser landets regering tirsdag.

11 soldater er bekræftet døde efter angrebet, der fandt sted mandag.

- En konvoj, der kørte med forsyninger til byen Djibo, var mål for et kujonagtigt og barbarisk angreb, lyder det fra regeringens talsmand Lionel Bilgo.

- Det foreløbige dødstal er, at 11 soldaters lig er blevet fundet. Omkring 50 civile savnes, og eftersøgningerne fortsætter, siger Bilgo.

En kilde, der beskæftiger sig med sikkerhed, fortæller, at dødstallet kan være helt op til 60 personer.

- I praksis blev hele konvojen brændt, siger kilden.

Videomateriale, som nyhedsbureauet AFP har modtaget, viser udbrændte køretøjer.

Militærofficer Paul-Henri Sandaogo Damiba fik efter et kup magten i landet i januar. Her lovede han at tøjle jihadisterne.

Frustrationer over de mange angreb ansporede et militærkup mod landets tidligere præsident Roch Kabore.

Volden er dog fortsat, især drevet af grupper med tilknytning til al-Qaeda og Islamisk Stat (IS).

Tusindvis af mennesker har mistet livet, og omkring to millioner er siden 2015 blevet fordrevet fra deres hjem på grund af kampe.

Samtidig er landets alvorlige fødevareusikkerhed næsten fordoblet sammenlignet med sidste år, fordi marker og landbrugsdyr er blevet forladt, oplyser det norske flygtningeråd.

Usikkerheden i den vestafrikanske Sahel-region er blevet større det seneste årti.

Det er sket, fordi grupper med tilknytning til militante islamistiske bevægelser som al-Qaeda og Islamisk Stat har udført mange angreb.

Tidligere i september mistede 35 personer livet i et lignende angreb.

/ritzau/AFP