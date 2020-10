50 eks-agenter: Biden-artikel ligner russisk smædekampagne

Artikel om den demokratiske præsidentkandidats søn ligner forsøg på russisk valgpåvirkning ifølge eksperter.

En kritisk artikel omhandlende den demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden, dennes søn Hunter og lyssky forbindelser til et ukrainsk energiselskab er efter alt at dømme udsprunget af et russisk forsøg på valgpåvirkning.

Det vurderer flere end 50 tidligere efterretningsagenter, der har underskrevet og offentliggjort et brev med konklusionen mandag.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt Politico.

I brevet konkluderes det blandt andet, at artiklen "har alle de klassiske tegn på en russisk informationsoperation".

Mediet New York Post publicerede i sidste uge en artikel, der angiveligt var baseret på en række e-mails, der på mystisk vis var skaffet fra Hunter Bidens computer.

I artiklen antydes det, at Joe Biden havde udnyttet sin tidligere position som USA's vicepræsident til at hjælpe sønnen med at få en guldrandet plads i bestyrelsen i det ukrainske energiselskab Burisma.

Ingen andre medier har været i stand til at verificere indholdet i artiklen. Samtidig har både Twitter og Facebook blokeret for deling af artiklen.

Flere tidligere CIA-direktører har siden været med til at vurdere sagen.

De har en "kraftig mistanke om, at den russiske regering har spillet en stor rolle i sagen", fremgår det af brevet.

- Og hvis vi har ret, så er det Rusland, der prøver at påvirke, hvordan amerikanerne stemmer ved dette valg. Og vi mener, at det amerikanske folk er nødt til at være opmærksomme på det, hedder det videre.

/ritzau/