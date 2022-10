50 er dræbt i voldelige sammenstød i Tchad

Omkring 50 mennesker er torsdag blevet dræbt og snesevis af andre såret under demonstrationer mod regeringen i det centralafrikanske land Tchad.

Det meddeler landets premierminister, Saleh Kebzabo, på et pressemøde.

Volden brød ud, efter at demonstranter barrikaderede flere veje og stak ild til Kebzabos partis hovedkontor.

Hundredvis af mennesker havde indtaget gaderne i hovedstaden N'Djamena for at vise deres modstand landets militærstyre.

En national samlingsregering blev præsenteret fredag. Den skal lede landet i de næste to år, indtil der efter planen skal holdes valg.

Men demonstranterne kræver en hurtigere overgang til demokrati.

Premierministeren siger, at politiet affyrede tåregas og gummikugler. Han tilføjer, at det udelukkende skete i selvforsvar.

Han betegner demonstranterne som "oprørere" og siger, at de var bevæbnet.

- Det, der skete i dag, er et væbnet folkeligt oprør for at tage magten med vold. De ansvarlige for denne vold vil blive stillet for retten, siger premierministeren.

- Demonstranterne havde våben, og de betragtes som oprørere.

Han tilføjer, at der er indført udgangsforbud efter de voldsomme demonstrationer.

Kebzabo blev udnævnt som premierminister i sidste uge. Han har hidtil været modstander af præsident Mahamat Idriss Ebys styre.

/ritzau/Reuters