50 politibetjente kommer til skade under optøjer i Leipzig

Weekendens voldelige optøjer i den østtyske by Leipzig kan kort og godt beskrives som "meningsøls vold".

Det siger den tyske indenrigsminister, Nancy Faeser.

- Den meningsløse vold begået af anarkister fra den yderste venstrefløj og uromagere kan ikke retfærdiggøres, siger hun i en skriftlig udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

- De, der kaster sten, flasker og brandbomber mod politiet, må stå til ansvar for deres handlinger, tilføjer hun.

I alt er omkring 50 politibetjente kommet til skade under weekendens voldelige demonstrationer. Tre er ude af stand til at arbejde, oplyser politiet i Leipzig i en erklæring ifølge AFP.

Ifølge politiet er knap 30 personer blevet anholdt.

Både fredag og lørdag aften stødte politi og demonstranter sammen i Leipzig. Det var til trods for, at der forud for lørdagens protest var blevet nedlagt et demonstrationsforbud.

Politiet oplyste sent lørdag aften, at der var "massive optøjer", og at demonstranter kastede fyrværkeri, sten, flasker og brandbomber mod betjente under en demonstration på Alexis-Schumann-Platz.

I Leipzigs Connewitz-distrikt blev adskillige barrikader bygget af skraldespande og paller sat i brand, mens der også blev affyret fyrværkeri i gaderne.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

I centrum for optøjerne var et område, hvor en større demonstration ved navn "Dag X" skulle have fundet sted lørdag eftermiddag.

Demonstrationen var arrangeret af venstreorienterede, efter at en domstol i Dresden havde idømt en studerende fra venstrefløjen en lang fængselsstraf for at stå i spidsen for en gruppe, som havde udført voldelige angreb på personer, gruppen anså som højreorienterede aktivister.

Lørdagens demonstration var til støtte for den 28-årige studerende Lina E. Hun blev onsdag idømt fem år og tre måneders fængsel for at have dannet en kriminel forening.

Der var også planlagt en demonstration i Leipzig søndag. Men også den blev der nedlagt forbud mod.

/ritzau/