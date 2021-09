5000 er evakueret efter vulkanudbrud på spansk ferieø

Omkring 5000 personer er blevet evakueret, efter at vulkanen Cumbre Vieja søndag eftermiddag gik i udbrud på øen La Palma, som er en del af Spaniens kanariske øer.

Det skriver BBC.

Der er mandag formiddag ingen meldinger om tilskadekomne.

Luftbilleder viser aske og lavastrømme, som driver ned ad vulkanens sider.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den spanske premierminister, Pedro Sánchez, er landet på øen. Han har valgt at udskyde sin tur til USA, hvor han skulle deltage i FN's Generalforsamling.

I stedet mødes han med lederen af den regionale regering på De Kanariske Øer, Angel Victor Torres, for at drøfte beredskabet omkring udbruddet.

Ifølge Sánchez overvåger myndighederne risikoen for brande, der opstår som følge af lavastrømmene.

Der er udstedt evakueringsordrer til fire landsbyer, ligesom der er oprettet midlertidige krisecentre.

Cumbre Viejas udbrud er ikke kommet ud af det blå.

Alarmberedskabet har været højt på øen, da over 22.000 rystelser blev registreret omkring vulkanen på en uge.

Udover rystelserne har man nogle steder kunnet se, at jorden var skubbet en smule opad. Det tyder på, at magma er ved at samle sig under jordskorpen. Hvis magma kommer op til overfladen, bliver det til lava.

Det fik myndighederne til torsdag i forrige uge at indføre et såkaldt gult fareniveau. Det er andet niveau på en skala, der går op til fire.

Vulkanen, som sidst gik i udbrud for 50 år siden, ligger i den sydlige del af øen La Palma, hvor der bor omkring 80.000 personer.

Bravo Tours har ingen gæster på La Palma i øjeblikket, oplyste rejseselskabets presseafdeling søndag aften. Det samme gælder for selskabet TUI.

/ritzau/