50.000 soldater i frostkoldt Norge øver krig mod Rusland

Mens Norge ruster sig mod en kommende atomkonflikt, tager landet imod den største Nato-øvelse i mange år.

Mens Norge fjerner receptpligten på jodtabletter, så har 31 lande torsdag indledt den største militærøvelse i Nato i flere årtier.

Øvelsen i Norge rækker fra Østersøen til Island - tæt på russiske områder. Rusland holdt i sidste måned en tilsvarende stor øvelse.

Norge viser, at man tager frygten for krig alvorlig. Fra næste uge kan jodtabletter købes i håndkøb. Landets beredskab opfordrer alle nordmænd til at have et lager af jodtabletter i tilfælde af en atomkrig eller en atomkrise, rapporterer NRK.

- Risikoen for, at et radioaktivt udslip, som indeholder jod, driver ind over Norge, er øget, advarer Astrid Liland. Hun leder beredskabet i Statens Strålevern.

Mens frostgraderne breder sig i det centrale Norge, er 50.000 soldater, 250 fly og 10.000 kampvogne, lastbiler og andre køretøjer gjort klar i området til Nato-øvelsen "Trident Juncture". Den skal stå på over de næste to uger.

Det er bekymringen for Ruslands hensigter, siden landet i 2014 annekterede den ukrainske halvø Krim, der er baggrunden.

I Norges tilfælde har det betydet, at man har forsøgt at fordoble antallet af amerikanske marinesoldater til øvelser i landet, skriver Reuters.

Det er et skridt, der er blevet heftigt kritiseret af Rusland.

De europæiske Nato-landes uro er blevet yderligere skærpet, efter at præsident Donald Trump i denne uge har meddelt, at USA trækker sig ud af INF-aftalen.

Den forbyder opstillingen af mellemdistanceraketter. USA beskylder Rusland for at have brudt aftalen.

Men det kan øge risikoen for en militær konflikt i Europa med anvendelse af taktiske atomvåben.

