51 nye dødstilfælde i Sverige som følge af coronavirus

Antallet af registrerede smittede i Sverige stiger med over 600 til 6078. Sundhedsvæsen mangler udstyr.

51 er døde i Sverige med coronavirus inden for det seneste døgn, oplyser den svenske sundhedsstyrelse. Det bringer det samlede antal døde op på 333.

Dagen forinden var antallet af døde på 43, mens der onsdag blev meldt om 59 døde inden for døgnet.

6078 er bekræftet smittet med Covid-19, der er den sygdom, som coronavirus medfører. Det er en stigning på 612 i forhold til torsdag.

På spørgsmålet om, hvorvidt man har nået toppen af smittespredning i Sverige, svarer epidemiolog ved den svenske sundhedsstyrelse Anders Wallenstein:

- Nej, som vi ser tallene lige nu, så er der ingen top. Det vil også kræve nogle uger for at se, om vi har en top, siger han.

Thomas Lindén, der chef i den svenske socialstyrelse, advarer om, at man nogle steder mangler udstyr til at behandle coronaofre.

Det svenske sundhedsvæsen kæmper samtidig med en mangel på lægemidler. Visse steder er manglen akut på intensivafdelinger, forklarer han.

- Frem for alt er der en bekymring for manglen. Man er ved at nå bunden af lageret og kan ikke se, hvornår de bliver fyldt op igen, siger Thomas Lindén.

Det er hovedstaden, Stockholm, der er hårdest ramt af coronapandemien.

Her har de regionale politikere anmodet om at få aktiveret en såkaldt kriseaftale, der skal sikre, at sundhedspersonale kan arbejde 48 timer om ugen. Til gengæld vil de gå op i løn - 220 procent af grundlønnen.

Myndighederne i Stockholm har været nødt til at etablere felthospitaler for at kunne behandle de mange patienter.

I forstaden Älvsjö står det første allerede klar til at modtage patienter inden den kommende weekend.

/ritzau/TT