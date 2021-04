53 personer om bord på forsvunden ubåd er døde

En indonesisk ubåd, der onsdag forsvandt, er søndag blevet fundet. De ombordværende er døde, lyder det.

Indonesiske myndigheder har søndag fundet en savnet ubåd og erklæret de 53 besætningsmedlemmer om bord for døde.

Ubåden forsvandt onsdag, og flere lande har siden hjulpet til med at lokalisere den. Lørdag forlød det, at ubåden var lokaliseret på en ikke nærmere defineret placering på 850 meters dybde.

Søndag har myndighederne sporet sig ind på ubådens placering, og de ombordværende betragtes som værende omkommet.

Militæret fortæller, at ubåden "KRI Nanggala 402" er gået i stykker og ligger på havbunden.

- Vi fandt dele af "KRI Nanggala 402". Den var gået i stykker i tre dele, siger militærchef Yudo Margono.

Allerede tidligere søndag kondolerede Indonesiens præsident, Joko Widodo, til besætningsmedlemmernes pårørende.

- Alle indonesere udtrykker vores dybeste sorg over denne tragedie, især til familierne til besætningsmedlemmerne på ubåden, siger han.

Indonesiens flåde ændrede lørdag ubådens status fra værende forsvundet til at være sunket. Det skete, efter at man havde fundet genstande og vragrester, der menes at stamme fra ubåden.

Den 1395 ton tunge ubåd blev bygget i Tyskland i 1977. Den blev en del af den indonesiske flåde i 1981.

Myndighederne arbejder blandt andet ud fra en teori om, at et strømsvigt kan have bragt ubåden ud af kontrol. Det skal have forhindret besætningsmedlemmerne i at foretage de normale nødprocedurer.

Både Singapore, Australien, Malaysia, Indien og USA har sendt skibe og fly afsted for at hjælpe med eftersøgningen.

Indonesien har arbejdet på at modernisere sit forsvar. Noget af dets udstyr er dog relativt gammelt, og der er sket flere dødelige ulykker de seneste år.

/ritzau/AFP