539 migranter på overfyldt båd reddes i land på Lampedusa

Over 500 migranter er lørdag ankommet med båd til den italienske middelhavsø Lampedusa.

Det er "en af de største ilandsætninger i nyere tid". Det siger øens borgmester, Toto Martello.

539 migranter var tidligere set drivende hjælpeløse rundt i Middelhavet om bord på en fiskerbåd, der var proppet til bristepunktet.

Da befandt de sig 15 kilometer fra Lampedusa. Det oplyser nyhedsbureauet Ansa.

Ifølge de foreløbige oplysninger var der mindst tre kvinder og 29 mindreårige uden deres familie om bord. Migranterne blev reddet i land af italienske patruljeskibe.

Migranterne kommer overvejende fra Nord- og Vestafrika, Bangladesh og Syrien.

Ifølge italienske medier er antallet af migranter på Lampedusas modtagecenter steget til over 1200. Det er et center, der kun har kapacitet til at modtage 250 migranter.

Tidligere lørdag ankom to små både fra Tunesien. De havde hver cirka 15 mennesker om bord. Det oplyser Læger Uden Grænser på Lampedusa ifølge Euronews.

/ritzau/