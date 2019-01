54-årig senator fra Californien vil udfordre Trump i 2020

Den fremtrædende demokrat Kamala Harris melder sig som mulig udfordrer til Trump ved næste præsidentvalg.

Den 54-årige senator fra Californien og tidligere anklager Kamala Harris har mandag annonceret, at hun også stiller op som præsidentkandidat i 2020.

Det fortæller hun i Good Morning America på tv-kanalen ABC.

Dermed følger hun kollegerne fra Senatet Kirsten Gillibrand og Elizabeth Warren i køen af demokrater, der håber at få lov til at udfordre Trump, når vælgerne skal vælge ny præsident i november 2020.

Kamala Harris har arbejdet som anklager i Californien, inden hun blev valgt til politisk chef for anklagemyndighederne i først byen San Francisco og siden delstaten Californien.

Ved valget i 2016 blev Kamala Harris valgt til det ene kammer i Kongressen - Senatet.

Her har hun gjort sig bemærket med meget kritiske spørgsmål under høringerne, da den tidligere justitsminister Jeff Sessions og højesteretsdommer Brett Kavanaugh skulle godkendes.

Harris har mandag præsenteret sin kampagnes mærkesager. En skattelettelse for USA's middelklasse, reformer af rets- og immigrationssystemet og en udvidelse af det program, der giver sundhedsforsikringer for personer over 65 år.

Harris vil inden månedens udgang holde et valgmøde i byen Oakland for at markere begyndelsen på sin kampagne.

/ritzau/