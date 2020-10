5,4 ton stor bombe eksploderer under desarmering i Polen

Den enorme bombe eksploderede under vand, da dykkere var i færd med at desarmere den. Ingen kom til skade.

Den største bombe fra Anden Verdenskrig nogensinde fundet i Polen eksploderede tirsdag under vand. Det skete, da flådedykkere forsøgte at desarmere den.

Flere end 750 mennesker var på forhånd blevet evakueret fra området nær kanalen Piast uden for byen Świnoujście, hvor Tallboy-bomben blev fundet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Bomben, der blev kastet af det britiske luftvåben (RAF) under Anden Verdenskrig, vejede næsten 5,4 ton. Sprængstofferne alene vejede 2,4 ton.

- Deflagrationsprocessen (hurtig forbrænding, red.) udviklede sig til en detonation. Objektet kan betragtes som neutraliseret. Det udgør ikke længere nogen trussel, siger sekondløjtnant Grzegorz Lewandowski, talsmand for Polens kystforsvar, til det statslige nyhedsbureau PAP.

Planen var at brænde bomben ned på kontrolleret vis med en fjernstyret enhed uden at skulle udløse nogen detonation.

Ifølge BBC havde eksperter på forhånd anslået risikoen for detonation til at være 50-50.

Sekondløjtnant Grzegorz Lewandowski fortæller videre, at alle dykkere var uden for farezonen, da eksplosionen skete.

Samtidig oplyser en talsmand for borgmesteren i Świnoujście, at ingen kom til skade under eksplosionen, ligesom at infrastruktur ikke blev beskadiget.

Piast-kanalen forbinder Østersøen med Oder-floden ved Polens grænse med Tyskland.

Tallboy-bomben blev kastet af RAF i 1945 i et angreb på det tyske krigsskib "Lützow", skriver Reuters.

Chokbølgen fra tirsdagens eksplosion kunne mærkes i Świnoujście, og videobilleder viser, at eksplosionen udløste en stor vandsøjle, der stod direkte op i luften.

Świnoujście var en vigtig havn for tyskerne under Anden Verdenskrig og blev flere gange bombet af de allierede.

