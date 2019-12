54.000 evakueres fra italiensk by efter fund af bombe

En bombe fra Anden Verdenskrig, som er blevet fundet i den italienske by Brindisi, skal demonteres søndag.

Omkring 54.000 indbyggere i den italienske by Brindisi er evakueret, efter at en bombe fra Anden Verdenskrig blev fundet under renoveringen af en biograf 2. november.

Evakueringen finder sted søndag, fordi sprængningseksperter skal uskadeliggøre bomben.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Byens lufthavn, togstation, to hospitaler og fængsel er også blevet lukket ned som en del af arbejdet med at uskadeliggøre bomben.

Bomben er en omkring meter lang og indeholder 40 kilo sprængstof.

Indbyggere, der befinder sig inden for en radius på 1617 meter omkring bomben, er blevet tvunget til at forlade området.

Bomben blev ifølge Reuters smidt over byen i 1941 af briterne.

