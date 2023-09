56 personer er døde i lejlighedsbrand i Vietnams hovedstad

56 personer - herunder flere børn - har mistet livet i en brand i en lejlighedsbygning i Vietnams hovedstad, Hanoi.

Det oplyser byens politi ifølge nyhedsbureauet AFP.

- 56 personer er dræbt, og 47 personer er kommet til skade. 39 personer ud af de 56 er blevet identificeret, skriver Hanois politi i en udtalelse.

De omkomnes nærmere identitet er ikke oplyst af politiet.

Den kraftige brand brød ud i løbet af tirsdag aften i en nietagers bygning, hvor der bor omkring 150 personer. Det skriver det officielle vietnamesiske nyhedsbureau (VNA) ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Branden var under kontrol cirka klokken 02.00 onsdag lokal tid, skriver VNA.

Tv-billeder viser brandfolk i kamp mod flammerne i aften- og nattetimerne. I dagstimerne onsdag står der tyk, sort røg op fra bygningen.

Flere af de tilskadekomne i branden er indlagt på hospitalet med skader efter at være hoppet ud af vinduer for at overleve.

Politiet har tilbageholdt bygningens ejer og anklaget ham for ikke at have sørget for ordentlig brandsikkerhed. Det oplyser ministeriet for offentlig sikkerhed og tilføjer, at en nærmere efterforskning vil blive indledt.

En kvinde, der bor nær lejligheden, fortæller om desperate råb fra bygningen. Det skriver AFP, der har talt med kvinden.

- Jeg hørte en masse råb om hjælp. Men vi kunne ikke rigtig hjælpe dem.

- Lejligheden er lukket og uden flugtruter. Så det har været umuligt for ofrene at komme ud, siger kvinden ved navn Hoa.

Vietnam har de seneste år oplevet en række dødelige brande.

For et år siden kostede en brand på en karaokebar 32 mennesker livet i Ho Chi Minh City. Yderligere 17 kom til skade i branden.

Hanoi ligger i det nordlige Vietnam og har været hovedstad for hele landet siden 1976. Byen er også et yndet rejsemål for turister i Sydøstasien.

/ritzau/