57-årig eksprofessor er klar som Tjekkiets nye leder

Tjekkiets nye premierminister og regering er på plads, godt to måneder efter at der blev afholdt valg.

En bred og politisk mangfoldig koalition af fem partier er fredag blevet udnævnt som ny regering af Tjekkets præsident, Milos Zeman.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Regeringen skal ledes af den 57-årige, tidligere universitetsprofessor Petr Fiala. Han overtager premierministerposten fra Andrej Babis.

Fialas nye regering skal nu styre Tjekkiet ud af en slem coronakrise. Derudover kæmper tjekkerne også med inflation, høje energipriser og underskud i statsbudgettet.

Petr Fiala er leder af den borgerlige valgalliance, Sammen, der består af tre partier og vandt parlamentsvalget i oktober.

Sammen har indgået en koalition med to partier til venstre for midten for at sikre sig et flertal på 108 af de 200 pladser i parlamentet.

Koalitionens flertal sikrede, at de kunne skabe en regering uden om den tidligere premierminister Andrej Babis fra ANO-partiet. Babis, der er en af Tjekkiets rigeste personer, havde været premierminister siden 2017.

/ritzau/Reuters