57 islamiske lande fordømmer USA's anerkendelse af Jerusalem

Samarbejdsorganisation OIC opfordrer til boykot af lande, der har åbnet diplomatiske kontorer i Jerusalem.

Organisationen for Islamisk Samarbejde (OIC) kritiserer voldsomt USA's beslutning om at flytte sin ambassade i Israel til Jerusalem og dermed anerkende den omstridte by som hovedstad.

Det sker under et topmøde i Saudi-Arabien.

Således fordømmer de 57 lande i OIC "flytningen af USA's og Guatemalas ambassader til Jerusalem".

I en erklæring opfordrer IOC alle medlemmer til at boykotte lande, der har åbnet diplomatiske repræsentationer i Jerusalem.

Udtalelsen kommer, mens den amerikanske præsident Donald Trumps svigersøn og mellemøstrådgiver, Jared Kushner, forbereder præsentationen af den økonomiske del af sin fredsplan for Mellemøsten.

De økonomiske aspekter af fredsplanen vil Kushner præsentere på en konference i Bahrain senere i juni.

