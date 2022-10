59 døde og 150 såret under Halloween-panik i Seoul

En fejring af Halloween har skabt kaos og panik i Seoul, hvor 59 personer er omkommet, og 150 er såret natten til søndag lokal tid.

Det oplyser lokale myndigheder ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap. Det skriver Reuters og AFP.

Billeder fra stedet viser omkomne, der ligger side om side på gaden under tæpper og lagener.

Der udbrød tilsyneladende panik blandt tusindvis af mennesker, som var samlet i den sydkoreanske hovedstad til fejring af Halloween.

Det er ifølge politiet endnu uvist, hvorfor panikken opstod i området Itaewon i Seoul. Men for mange folk har tilsyneladende været samlet i området med stort udeliv, hvor der er mange smalle gader.

Antallet af døde kan stige, og redningsindsatsen er kort før klokken 20 dansk tid stadig i gang, oplyser brandvæsenet.

- Det er stadig kaotisk i området, så vi prøver stadig at finde ud af, præcis hvor mange der er såret, siger Moon Hyan-joo fra brandvæsenet ifølge Reuters.

Også udlændinge er blandt de tilskadekomne, oplyses det.

Lokale medier rapporterer, at trængslen opstod, da mange pludselig satte kurs mod en bestemt bar, hvor en unavngiven kendis angiveligt skulle være set. Det er ikke bekræftet af officielle myndigheder.

Ifølge BBC var der angiveligt omkring 100.000 personer i området for at fejre den første Halloween uden krav om mundbind siden coronapandemien.

Landets præsident, Yoon Suk-Yeol, har beordret et nødhjælpsberedskab til området for at hjælpe folk, der er kommet til skade.

En ansat i brandvæsenet siger til AFP, at 140 ambulancer er sendt til området for at hjælpe folk.

Videoer viser flere personer, som bliver behandlet på gaden af redningsfolk.

Flere folk havde i opslag på sociale medier tidligere på dagen beskrevet, at der var så mange mennesker i området, at det føltes usikkert, rapporterer BBC.

BBC-journalist Hosu Lee er til stede i området. Journalisten siger, at området er fyldt med læger, ambulancer og politi.

- Mange unge mennesker var samlet her til aften. Mange var ude for at feste og tage på diskotek med kostumer på.

- Mange af dem, jeg har set, virker oprørte og kede af det. Der er kaotiske scener, rapporterer journalisten.

/ritzau/