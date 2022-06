59 dræbt under vejrkatastrofe i Bangladesh og Indien

Mindst 59 mennesker er dræbt af lynnedslag og jordskred under monsunen i Indien og Bangladesh.

Millioner er tvunget væk fra deres hjem.

I Bangladesh er skoler blevet taget i brug som nødhjælpslejre. Militæret er sat ind for at hjælpe med evakueringer i områder, hvor vandmasserne er konstant stigende.

- Landsbyen blev oversvømmet tidligt fredag og vi var alle strandet på stedet.

Det siger den 23-årige Lokman i landsbyen Companiganj i Bangladesh til det franske nyhedsbureau AFP.

- Vi sad en hel dag og ventede på taget af vores hjem, indtil en nabo kom os til undsætning med en lille hjemmelavet båd.

Oversvømmelserne betegnes som de værste i Bangladesh siden 2004. Uophørlig styrtregn i Bangladesh gennem den seneste uge har også berørt bjergområder i nabolandet Indien.

I den indiske delstat Assam i Indien er over 1,8 millioner berørt af oversvømmelserne.

Assams ledende minister, Himanta Biswa Sarma, siger til at journalister, at et stort nødberedskab er mobiliseret.

I Bangladeshs Sylhet region er der stadig store ødelæggelser efter en oversvømmelse i maj, som var den største oversvømmelse i regionen i næsten 20 år. Mindst ti omkom og millioner var berørt af katastrofen.

- Der er risiko for en humanitær krise, hvor hele Sylhet-Sunamganj bæltet kan komme til at stå under vand med millioner af strandede indbyggere, siger Syed Rafiqul Haque, som er tidligere parlamentsmedlem i Bangladesh.

Den tilbagevendende monsunregn har kolossal betydning for landmænd i hele det sydlige Asien, men død og ødelæggelse følger mange steder i dens spor.

Monsunen er en fugtig vind, som bringer fugtige luftmasser ind over land. Det resulterer i store regnskyl. I Asien varer sommermonsunen fra juni til september.

/ritzau/AFP