5G er lyn-internet til mobilen

* 5G er den næste generation af mobilnetværk og altså det internet, vi får via mobilmasterne.

* Det nye netværk er meget hurtigere end tidligere. For eksempel bliver det muligt at hente hele film på få sekunder.

* Desuden giver det adgang til flere brugere på samme tid.

* 5G-netværket kan også være med til at bane vejen for selvkørende biler og robotteknologi på for eksempel sygehuse.

* Netværket er i øjeblikket ved at blive installeret i Danmark.

Kilder: Teleindustrien, Ingeniøren, Ritzau.

/ritzau/