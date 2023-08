60 år efter første besked på rød telefon er forholdet igen ringe

Onsdag er det 60 år siden, at første meddelelse på den røde telefon kaldet 'den varme linje' mellem USA og Sovjetunionen blev overleveret.

Det sker, mens forholdet i nylig tid mellem de to lande må siges at være på et lavpunkt på grund af krigen i Ukraine.

- Det bilaterale forhold er nok desværre på et historisk lavpunkt, sagde talsperson for den russiske regering Dmitrij Peskov i januar.

Senest har den amerikanske præsident, Joe Biden, udtalt, at han ikke er overrasket over Wagner-lederen Jevgenij Prigozjins skæbne. Prigozjin døde i et flystyrt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er ikke meget, der sker i Rusland, uden at Putin står bag. Men jeg ved ikke nok til at kende svaret, lød det fra præsidenten, inden Wagner-lederens død var endeligt bekræftet.

For 60 år siden skulle den direkte linje sikre, at den amerikanske regering med ét kunne komme i kontakt med den sovjetiske i tilfælde af konflikt, mens Den Kolde Krig rasede.

Et par måneder forud for den første meddelelse havde repræsentanter fra de to stormagter givet hinanden hånd og underskrevet aftalen om den direkte forbindelse i Nationernes Palads i Genève.

- Den hurtige brune ræv sprang over den dovne hunds ryg 1234567890, lød det første telegram.

Selv om beskeden ikke giver meget mening på dansk, fungerede den engelske originaltekst til at teste hver eneste af tasterne på telegrafens tastatur.

I september i fjor spurgte tv-stationen NBC Jake Sullivan, USA's nationale sikkerhedsrådgiver, om der under krigen i Ukraine har været eller er kontakt mellem Washington og Kreml.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Svaret på dit spørgsmål er ja, sagde han.

Sullivan tilføjede, at det var på et højt niveau, og at det over "de seneste par måneder" er sket jævnligt.

Han ville ikke ud med, hvordan den direkte kommunikation nu om dage foregår.

- Vi ønsker ikke at antyde noget om, hvordan disse kanaler ser ud. Vi ønsker at beskytte dem, så vi fortsat har muligheden for at komme i kontakt med Rusland.

/ritzau/