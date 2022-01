600 migranter er stadig strandet ved polsk grænse

Hviderusland har fra 1. januar indført et forbud mod at importere en række varer fra EU-lande.

Hundredvis af mennesker er stadig strandet Hviderusland på grænsen til Polen med håbet om at komme ind i EU.

Det melder nødhjælpsorganisationen Røde Kors i Hviderusland lørdag.

Omkring 600 mennesker opholder sig i en midlertidig lejr i en lagerbygning i byen Brusgi. Der får de nødhjælp.

Mange af kvinderne, mændene og børnene i lejren håber at komme til Tyskland eller andre vesteuropæiske lande.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere tusinde migranter har været strandet ved den hviderussiske grænse i løbet af 2021.

Situationen har været højspændt, og flere gange har de forsøgt at komme ind i Polen.

Imens har polske myndigheder forsøgt at stoppe dem.

Forholdene på grænsen er barske, og flere migranter har mistet livet i området.

Europæiske ledere har beskyldt Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, for at have opmuntret migranterne til at rejse til Hviderusland for at forsøge at komme ind i EU ad den vej.

Det skal han have gjort som en slags hævn for, at EU har indført sanktioner mod Hviderusland efter et omstridt valg i august 2020.

Nytårsdag har myndighederne i Hviderusland svaret igen på sanktionerne og forbudt import af flere vestlige varer.

Forbuddet rammer hovedsageligt eksporten fra EU-lande på blandt andet kød og mejeriprodukter.

Den hviderussiske regering kalder forbuddet et svar på "diskriminerende politik og uvenlige handlinger" mod landet.

/ritzau/dpa