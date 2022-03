61 personer meldes dræbt i togulykke i DR Congo

Der er mænd, kvinder og børn blandt de dræbte. Der meldes også om 50 sårede. Der var tale om et godstog.

En ulykke med et godstog har kostet mindst 60 mennesker livet i den sydøstlige del af DR Congo.

- I øjeblikket er dødstallet 61, mænd, kvinder og børn. 52 er kvæstet, og de er bragt væk, siger Marc Manyonga Ndambo, direktør for infrastruktur hos togoperatøren SNCC, lørdag aften til nyhedsbureauet AFP.

Godstoget havde ifølge oplysningerne fra stedet "flere hundrede blinde passagerer", selv om det er forbudt at tvinge sig til et lift med et godstog.

Oplysningerne om ulykken er først kommet frem lørdag aften, men ulykken skete ifølge AFP torsdag.

Nyhedsbureauet dpa skriver fredag.

Toget havde 15 vogne, hvoraf 12 var tomme. Det kom fra byen Luen og var på vej til minebyen Tenka, da det blev afsporet.

Syv af de 15 vogne faldt ned i en kløft.

Marc Manyonga Ndambo har ikke fortalt mere præcist, hvordan ulykken kunne ske.

Men han siger, at hans folk formentlig har ryddet sporet mandag, så togdriften kan genoptages.

Der sker ofte afsporing af tog i DR Congo.

På grund af veje, der er svært fremkommelige, og mangel på passagertog benytter mange mennesker godstog til at blive transporteret, selv om det er forbudt.

Dpa skriver, at mange af togene er gamle og stammer fra kolonitiden.

/ritzau/AFP