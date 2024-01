62 personer er blevet dræbt af jordskælv i Japan

Mandagens store jordskælv i Japan har kostet 62 personer livet. Det oplyser en embedsmand i landets hårdt ramte præfektur Ishikiwa.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Derudover er mere end 300 personer blevet såret - heraf er 20 alvorligt sårede. Det oplyser en embedsmand med ansvar for katastrofehåndtering i Ishikiwa.

Antallet af personer, der er blevet konstateret dræbt, er dermed steget. Tirsdag morgen dansk tid lød det på mindst 48 personer.

Ifølge landets meteorologiske institut blev Japan mandag ramt af i alt 155 jordskælv. Det største af jordskælvene, som havde en beregnet størrelse på 7,6, fandt sted i Ishikawa.

Japans premierminister, Fumio Kishida, sagde tirsdag, at arbejdet med at redde dem, som er påvirket af jordskælvet, er et kapløb mod tiden.

Styrker fra landets hjemmeværn er blevet sendt til de områder, der er mest påvirkede af skælvene.

/ritzau/