63 frygtes døde i migrantbåds forlis ud for Kap Verde

Mere end 60 personer menes at være døde, efter at en migrantbåd fra Senegal er blevet fundet ud for øgruppen Kap Verdes kyst.

Det oplyser FN-agenturet International Organization for Migration (IOM).

63 personer menes at være døde, mens 38 personer - herunder to børn på 12 og 16 år - er overlevet, siger Safa Msehli, der er talsperson for IOM.

Båden, som migranterne var om bord på, en lang fiskerbåd af træ, blev mandag spottet i Atlanterhavet omkring 277 kilometer fra Kap Verde-øen Sal, siger politiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den spanske fiskerbåd, der så migrantbåden, alarmerende kapverdiske myndigheder.

Øgruppen Kap Verde ligge omkring 600 kilometer fra den maritime migrantrute til De Kanariske Øer i Spanien, som er en populær vej ind i EU.

Redningshold har bjærget syv lig, siger Msehli, mens andre 56 stadig er meldt savnet.

- Generelt, når folk meldes savnet efter et skibsforlis, går man ud fra, at de er døde, siger hun.

Båden stævnede ud fra den senegalesiske fiskerlandsby Fasse Boye 10. juli med 101 personer om bord, siger Senegals udenrigsministerium på baggrund af udsagn fra overlevende.

Alle om bord på båden er senegalesere på nær én person fra Guinea-Bissau.

Myndighederne har endnu ikke oplyst, hvad der skete med båden, efter at den forlod havnen i Senegal.

Moda Samb, der er lokalpolitiker fra Fasse Boye, siger, at næsten alle om bord på båden var vokset op i det samme fiskersamfund som ham.

- En af de overlevende, der talte i telefon med sin far, fortalte ham, at de andre var døde, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Andre familier venter på at få svar på, om deres familiemedlemmer er blandt de overlevende.

Kap Verdes myndigheder siger, at der er blevet mobiliseret de nødvendige ressourcer til at tage sig af de overlevende. Syv af dem måtte indlægges på et hospital, da de ankom til Sal tirsdag.

Senegals udenrigsministerium siger, at det arbejder på at repatriere dets statsborgere hurtigst muligt.

Landet har allerede oplevet lignende tragedier de seneste år.

Kap Verde ligger på en af de maritime migrationsruter, der bruges af tusindvis af afrikanere, der søger mod Europa for at undslippe krig og fattigdom.

Mange af dem har De Kanariske Øer som mål. Det er en af de farligste ruter. Rejsen foretages ofte i både, der er sårbare over for vejrets luner.

Omkring 90 migranter fra Senegal, Gambia, Guinea-Bissau og Sierra Leone måtte i januar reddes i havet ud for Kap Verde.

/ritzau/