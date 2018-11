631 meldes savnet efter Californiens dødeligste brand

Myndighederne opjusterer antallet af savnede fra 130 til 631 efter den værste brand i Californien nogensinde.

631 personer er meldt savnet, og 63 er bekræftet døde i det nordlige Californien efter den dødeligste og mest ødelæggende brand i delstatens historie.

Det oplyser sheriffen i Butte County, Kory Honea, på et pressemøde torsdag aften lokal tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er en voldsom opjustering af antallet af savnede. Det tal lød onsdag på 130 personer.

Sheriffen oplyser, at antallet af savnede er eksploderet siden dagen før, fordi efterforskere har gennemgået en række nødopkald, der blev foretaget for en uge siden, da branden brød ud. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Jeg håber, at I forstår, at det kaos, vi har arbejdet under, har været ekstraordinært, siger Kory Honea på pressemødet.

Redningshold har torsdag fundet de jordiske rester af yderligere syv omkomne. Dermed er dødstallet steget til 63 personer efter branden, der er den dødeligste i delstatens historie.

Siden branden, der kaldes Camp Fire, begyndte at hærge i det nordlige Californien torsdag den 8. november, er mere end 9700 hjem blevet jævnet med jorden. Flammerne har fordrevet mere end 52.000 fra deres hjem.

Særligt byen Paradise er blevet hårdt ramt af den ødelæggende brand.

Camp Fire har spredt sig over et område på omkring 56.600 hektar i det nordlige Californien. Det svarer lige knap til størrelsen på Bornholm. Mere end 5000 brandmænd kæmper fortsat mod flammerne.

Torsdag er 40 procent af branden under kontrol. Det oplyser brandmyndighederne i delstaten.

Også i det sydlige Californien hærger en voldsom brand, som kaldes Woolsey Fire. Her er mindst tre personer omkommet, hvormed det samlede dødstal i Californien lyder på 66 personer.

USA's præsident, Donald Trump, har annonceret, at han vil rejse til Californien lørdag for at mødes med ofrene for de voldsomme brande.

Det Hvide Hus har endnu ikke oplyst de nærmere detaljer omkring præsidentens besøg.

/ritzau/