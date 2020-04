Med 637 døde falder spanske coronatal for fjerde døgn i træk

Med nye tal fra Spanien er flere end 70.000 personer med coronavirus omkommet på verdensplan.

637 personer smittet med coronavirus er omkommet det seneste døgn i Spanien

Det oplyser det spanske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Med mandagens opdatering fortsætter den positive tendens i Spanien. Det er således fjerde dag i træk, at kurven med coronarelaterede dødsfald peger nedad.

Søndag blev der registreret 674 døde, mens der de tre foregående dage blev registreret henholdsvis 809, 932 og 950 dødsfald.

I alt er 13.055 personer med coronavirus omkommet i Spanien, der er et af de lande, der hårdest ramt under den globale coronapandemi.

Med opdateringen fra Spanien runder det globale dødstal i forbindelse med virusudbruddet 70.000, fremgår det af en opgørelse fra Johns Hopkins University.

I alt er 135.032 testet positiv for virusset i Spanien. Det er en stigning på 4273 i forhold til søndag.

Spanien er sammen med Italien blandt de lande, der har været hårdest ramt af coronakrisen.

I begge lande har man dog de seneste dage oplevet et fald i daglige dødsfald blandt coronapatienter.

Den spanske regering oplyser mandag, at man vil begynde at teste langt flere spaniere for virusset. Testene skal også omfatte personer, der ikke viser symptomer på smitte.

Det er første skridt på vejen mod en gradvis lempelse af de strenge restriktioner, der er indført for at bremse smittespredningen.

- Vi forbereder os på en deeskalering, hvor det er vigtigt at vide, hvor mange der er smittet, før vi gradvist kan begynde at ophæve nedlukningen for de spanske borgere.

Det siger den spanske udenrigsminister, Arancha Gonzalez, til tv-stationen Antena 3.

Spanske virksomheder producerer hver uge 240.000 sæt med testudstyr, der skal være med til at sikre, at de spanske myndigheder kan begynde omfattende test i befolkningen.

