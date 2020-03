66 er døde i Sverige: Det bliver hårdt for sundhedsvæsenet

Antallet af coronadødsfald lyder på 66 i Sverige, hvor tilgangen til udbruddet er anderledes ind i Danmark.

66 coronasmittede personer er indtil videre bekræftet døde i Sverige i forbindelse med det omfattende virusudbrud.

Det oplyser de svenske myndigheder på et fælles pressemøde torsdag eftermiddag. Det er en stigning fra 62 dødsfald onsdag.

Antallet af bekræftede smittetilfælde er steget fra 2526 til 2806.

- Vi har en rolig udvikling sammenlignet med andre lande. Men det kræver, at vi ikke stopper med at arbejde hjemmefra eller stopper med at blive hjemme, når vi er syge, siger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Anders Tegnell er tilknyttet Folkhälsomyndigheten, der er den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen i Danmark.

Han står for den svenske linje i kampen mod coronavirusset.

Indtil videre har den markeret sig ved at være noget mindre restriktiv end i mange andre lande - blandt andet Danmark.

I Sverige er skoler eksempelvis stadig åbne, mens det kun er forsamlinger på mere end 500 personer, der er forbudt. I Danmark er det ikke tilladt at samles mere end ti personer i offentligheden.

Mange af de svenske smittetilfælde har ramt nær hovedstaden Stockholm.

Og Anders Tegnell siger, at man må forvente stort pres på sundhedsvæsenet.

- Der kommer flere og flere ind på intensivafdelingen. Det gælder særligt i Stockholm, hvor antallet er øget meget de seneste dage.

- Det kommer til at blive rigtig hårdt - ikke mindst for sundhedsvæsenet - at håndtere det her, siger Anders Tegnell ifølge svenske Aftonbladet.

/ritzau/