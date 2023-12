66 migranter er reddet op af koldt vand i Den Engelske Kanal

En migrantbåd med over 60 mennesker er natten til fredag kæntret i Den Engelske Kanal ud for kysten i det nordvestlige Frankrig.

66 mennesker er reddet op af vandet.

Én migrant er død, og en anden er i kritisk tilstand. Vedkommende er bevidstløs og er bragt med helikopter til et hospital i byen Calais.

Det meddeler franske søfartsmyndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Redningstjenesten ved byen Griz Nez, der ligger tæt på Calais, fik i løbet af natten besked om, at en migrantbåd var i knibe mindre end otte kilometer fra kysten.

Et redningsfartøj ankom til området omkring klokken 00.30, meddeler søfartsmyndighederne.

Den oppustelige båd var delvist punkteret, og der var flere mennesker i vandet, lyder det videre.

Fredag morgen er der stadig en redningsaktion i gang, hvor både og helikoptere leder efter mulige overlevende.

Hvert år forsøger titusindvis af migranter at krydse kanalen fra Frankrig til England. Det er en farefuld tur, der har kostet mange menneskeliv.

Et af de værste forlis i det farvand fandt sted for to år siden, hvor 27 mennesker druknede.

I slutningen af november sank en båd med omkring 60 mennesker om bord. to af dem druknede.

Ifølge franske myndigheder er bådene oftere og oftere overfyldt. I gennemsnit er der 53 mennesker med hver båd. Det er det dobbelte antal passagerer i forhold til for to år siden.

Fra årsskiftet til og med november har over 28.000 migranter krydset kanalen, vurderer den britiske regering.

Sidste år var tallet omkring 46.000 for hele året.

/ritzau/AFP