66.500 døde gør marts til den værste coronamåned i Brasilien

Brasilien har onsdag sat flere kedelige rekorder. Der er de seneste 24 timer registreret 3869 nye dødstilfælde med covid-19, hvilket er det hidtil højeste i landet på et døgn, oplyser landets sundhedsministerium.

Samtidig står det klart, at marts er den dødeligste måned under hele pandemien i Brasilien.

I løbet af 31 dage er 66.573 mennesker med coronavirus døde i landet med 211 millioner indbyggere ifølge sundhedsministeriet.

Siden pandemiens begyndelse har knap 317.000 covid-19-patienter mistet livet. Det svarer til 150 døde per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har Danmark 41 dødsfald per 100.000 indbyggere.

I absolutte tal er Brasilien det land i verden med næstflest coronadøde kun overgået af USA.

Kigger man på dødstal i forhold til antallet af indbyggere ligger Brasilien nummer 19 ud af verdens lande ifølge statistiksiden Worldometers.

Det sydamerikanske lands mange coronapatienter presser hospitalernes kapacitet til bristepunktet, og læger er tvunget til at udvælge, hvem de vil give livreddende medicin til.

Dødstallet i marts er mere end dobbelt så højt som den måned, der hidtil har været den værste i landet. Det var juli sidste år, hvor myndighederne registrerede 32.881 døde.

- Aldrig før i landets historie har vi set en enkel hændelse dræbe så mange mennesker på en enkelt måned, siger læge Miguel Nicolelis, der har været koordinator for pandemisk beredskab i den nordøstlige del af landet.

Han påpeger, at vinteren nærmer sig på den sydlige halvkugle, og at virusset spreder sig hurtigt. Brasilien står over for "den perfekte storm", siger han.

- Det her er ikke kun er trussel mod Brasilien, men mod hele verden, siger Nicolelis.

Brasiliens højreorienterede præsident, Jair Bolsonaro, er blevet kritiseret for sin håndtering af coronakrisen.

Bolsonaro, der selv har været smittet, anser ikke virusset som særligt farligt og har sagt, at han er mere optaget af at forhindre et økonomisk kollaps.

/ritzau/AFP