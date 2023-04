67 millioner børn mangler vaccinationer på grund af corona

Omkring 67 millioner børn verden over er helt eller delvist gået glip af rutinemæssige vaccinationer på grund af coronapandemien.

Sådan lød det onsdag fra FN's børneorganisation, Unicef.

- Mere end et årtis hårdt tjente fremgang i rutinemæssige børnevaccinationer er svækket, lyder det i en rapport.

Det vækker ifølge Unicef bekymring for potentielle udbrud af polio eller mæslinger.

Af de 67 millioner er det 48 millioner børn, som siden pandemiens udbrud slet ikke har fået deres rutinemæssige vaccinationer.

Niveauet af immunisering i børn er ifølge UNICEF faldet i 112 lande.

Samtidig er andelen af vaccinerede børn i hele verden faldet med fem procentpoint til 81 procent.

Især er det børn og Afrika og Sydøstasien, som det er gået ud over.

- Det er bekymrende, at tilbagegangen under pandemien kom i slutningen af et årti, hvor væksten i børnevaccinationer i grove træk var stagneret, skriver UNICEF i rapporten.

Vacciner redder 4,4 millioner liv hvert år. I 2030 kan det antal ifølge FN vokse til 5,8 millioner, hvis dets mål for ikke at efterlade nogen på perronen bliver nået.

- Vacciner har spillet en rigtig vigtig rolle i at muliggøre at flere kan leve sunde og lange liv, siger rapportens redaktør, Brian Keeley.

Før indførelsen af en vaccine i 1963 dræbte mæslinger omkring 2,6 millioner hvert år. Det var mestendels børn.

I 2021 var det antal faldet til 128.000.

Faldet i antallet af børn, der vaccineres, skyldes formentlig også andre globale tendenser ifølge Brian Keeley.

- Du har et stigende antal af konflikter og økonomisk stagnering i mange lande, klimakriser, og så videre, siger han.

- Alt det gør det sværere og sværere for sundhedsvæsener og lande at tage hånd om behovet for vacciner.

Samtidig fremgår det også af rapporten, at tilliden til vacciner er faldet i 52 ud af 55 lande, som man har undersøgt.

- Vi kan ikke lade det stå stil, at tilliden til rutinemæssige vaccinationer bliver endnu et offer for pandemien, siger Catherine Russell, UNICEF's administrerende direktør, i en udtalelse.

/ritzau/AFP