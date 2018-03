68 mennesker er døde under forsøg på fangeflugt i Venezuela

Adskillige er omkommet under et forsøg på en fangeflugt fra et fængsel i Venezuela, oplyser anklagemyndighed.

68 mennesker er døde under et forsøg på en fangeflugt fra et fængsel i Venezuela.

Det oplyser anklagemyndigheden i landet tidligt torsdag morgen dansk tid.

Det er endnu meget sparsomt med oplysninger om episoden. Det fremgår dermed endnu ikke, om samtlige døde er fanger fra fængslet, eller hvordan de er blevet dræbt.

Det fremgår endnu heller ikke, hvilket fængsel der er tale om, eller hvornår episoden har fundet sted.

/ritzau/AFP