I det nordlige Ghana ligger såkaldte hekselejre, der fungerer som tilflugtssted for kvinder, som er beskyldt for at være hekse og er jaget ud af deres egne landsbyer. Zainab er en af dem

70-årige Zainab blev beskyldt for at være heks: Jeg kan aldrig vende hjem igen

Det var sket for andre kvinder i landsbyen, men Zainab havde aldrig forestillet sig, at det pludselig ville være hende, der stod anklaget for at være en heks.