70 britiske firmaer forsøger med firedagsuge med samme løn

Mere end 3000 briter deltager i et forsøg, hvor de i seks måneder kun skal arbejde fire dage om ugen.

Flere end 3000 ansatte ved 70 forskellige firmaer i Storbritannien deltager i et forsøg med en arbejdsuge på fire dage uden at gå ned i løn.

Forsøget varer fra juni til december og beskrives af folkene bag som det største forsøg af sin slags i verden.

De firmaer, der deltager i forsøget, skal give deres ansatte fuld løn, selv om de ansatte kun arbejder 80 procent af den tid, de normalt ville gøre.

De ansatte har til gengæld forpligtet sig til at opretholde minimum den samme produktivitet som før.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forsøget er organiseret af organisationen 4 Day Work Week Global sammen med tænketanken Autonomy og forskere fra Cambridge University, Oxford University og Boston College.

Forskere fra universiteterne skal sammen med de deltagende firmaer måle, hvordan en arbejdsuge på fire dage påvirker produktiviteten, de ansattes velbefindende, arbejdsmiljøet og ligestillingen.

Joe O'Conner, der er topchef i 4 Day Week Global, siger, at Storbritannien er et afgørende sted i forhold til en firedagsuge.

- Mens vi er på vej ud af pandemien, indser flere og flere selskaber, at livskvalitet er en ny konkurrencebetingelse, og at arbejde på nedsat tid og med mere fokus på resultatet er det, der kan gøre det mere attraktivt for dem.

Julia Schor, der er professor i sociologi på Boston College og forskningsleder på projektet, siger, at forskerne vil analysere, hvordan de ansatte reagerer på at have en ekstra fridag i forhold til blandt andet stress, udbrændthed, job- og livsglæde, sundhed og søvn.

- Firedagsugen anses generelt som noget, der giver tre gange udbytte. Det hjælper ansatte, firmaer og klimaet.

- Vores forskning vil undersøge det, siger hun.

Hos firmaerne, der deltager i forsøget, er man positivt indstillet over for forsøget.

- Vi tror fuldt og fast på, at en firedagsuge uden ændring i løn eller fordele vil skabe en gladere arbejdsstyrke og kommer til at have en lige så positiv indflydelse på firmaets produktivitet, kundeoplevelsen og vores sociale mission, sige Ed Siegel, der er topchef i Charity Bank, der deltager i forsøget.

/ritzau/dpa