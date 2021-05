700 tyske politifolk deltog i aktion mod menneskesmugling

Prisen for at få hjælp af smuglere på rute til Tyskland skal ifølge tysk politi have været 13.000-21.000 euro.

Det føderale politi i Tyskland gennemførte mandag en omfattende politioperation flere steder i landet mod organiseret menneskesmugling af asylansøgere.

Kriminalpolitiet i Berlin oplyser, at omkring 700 betjente var sat ind i razziaerne, hvoraf de fleste fandt sted i Berlin.

Aktioner blev indledt tidligt mandag morgen mod adresser i Berlin, Hamburg og i delstaterne Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt og Sachsen. Der blev også udført politiaktioner i den slovakiske hovedstad, Bratislava.

En af de to hovedmistænkte, en vietnamesisk kvinde, blev anholdt i Berlin. En anden person blev pågrebet i Bratislava. De to anholdte skal have smuglet asylansøgere fra Vietnam til Tyskland via lejligheder i Slovakiet.

Prisen for at få hjælp af smuglerne på denne rute skal ifølge politiet have været mellem 13.000 og 21.000 euro. Det svarer til mellem 98.000 og 156.000 kroner.

For at få råd til betalingen måtte mange af de indsmuglede personer arbejde i neglesaloner, massageklinikker eller såkaldte bordellejligheder.

Politiet har beslaglagt en del genstande og et stort antal dokumenter. En række bankkonti og dataoverførsler er blevet stoppet.

I alt er omkring 50 mennesker blevet afhørt i de boliger, som var omfattet af politiaktionen.

ritzau/dpa