71-årig skal 25 år i fængsel for folkedrab i Rwanda

En embedsmand i Rwanda pralede af sine drab og fremviste et af sine ofre som trofæ, lød det i retten

En domstol i Belgien har fredag idømt en rwandisk mand 25 års fængsel for folkedrab og krigsforbrydelser.

Dagen inden var den 71-årige tidligere embedsmand fra Rwanda blevet kendt skyldig i folkedrab begået under den blodige konflikt i Rwanda i 1994, og fredag blev det takseret af den belgiske domstol til 25 års fængsel.

Den tiltalte, Fabian Neretse, nægtede sig skyldig.

Dommer Sophie Leclercq mente, at Neretse havde begået "et uopretteligt angreb mod hele menneskeheden", og at han i løbet af retssagen ikke havde vist tegn på hverken medfølelse eller anger.

- Overbevist om sin straffrihed og det rigtige i sine handlinger tøvede han ikke med at prale af, hvad han havde gjort, og endda at fremvise et af sine ofre som trofæ, sagde dommeren fredag.

Folkedrabet i Rwanda i 1994 kostede omkring 800.000 mennesker livet. Mange af dem blev dræbt på bestialsk vis - hakket ihjel med eksempelvis macheter og skruetrækkere.

Neretse var anklaget for at have dræbt 11 uidentificerede civile i Rwandas hovedstad, Kigali, og to civile i mindre byer nordpå i april og juli 1994.

Nævningetinget fandt ham torsdag skyldig i 11 af drabene.

Neretse blev torsdag den første i Belgien til at blive kendt skyldig i anklagen om folkedrab.

Rwanda var tidligere en belgisk koloni.

En lov fra 1993 giver belgiske domstole mulighed for at retsforfølge folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, uanset hvor de har fundet sted.

/ritzau/AFP